Roma tutto su Wesley | Gasperini vuole solo lui | CMIT

Roma punta tutto su Wesley Gasperini: il tecnico giallorosso desidera solo lui per rinforzare la fascia destra. L’obbiettivo numero uno è l’esterno brasiliano del Flamengo, già sognato in passato all’Atalanta. La volontà della dirigenza romana si fa sempre più chiara: Wesley rappresenta la scelta principale per potenziare la rosa e conquistare nuovi traguardi. Ora, il grande attacco al brasiliano potrebbe cambiare gli equilibri della prossima stagione.

L’esterno brasiliano del Flamengo è l’obiettivo numero uno per rinforzare la fascia della squadra giallorossa Solo Wesley. Gasperini non considera altri nomi per la corsia di destra: di fatto, pensa solo al brasiliano che aveva quasi abbracciato all’Atalanta. Roma all’assalto di Wesley del Flamengo (AnsaFoto) – Calciomercato.it Secondo indiscrezioni di Calciomercato.it, il tecnico piemontese non ha mai quindi approfondito il file Pubill, proposto nei giorni scorsi, così come quello relativo a Zortea, che tra l’altro aveva bocciato proprio all’ Atalanta. In queste ore ci saranno quindi nuovi contatti per chiudere l’operazione con il Flamengo che, come raccontato, chiede circa 30 milioni per Wesley. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Roma, tutto su Wesley: Gasperini vuole solo lui | CM.IT

In questa notizia si parla di: wesley - gasperini - roma - tutto

Soulé anticipa tutti, preparazione extra per convincere Gasperini. Wesley pronto per la Roma - Matias Soulé non ha perso tempo: prima ancora dell’inizio ufficiale della preparazione, l’argentino ha deciso di mettersi in moto per convincere Gasperini e conquistarsi un posto da protagonista nella Roma.

#Roma - Tutto su #Wesley: #Gasperini vuole solo lui! | http://CM.IT ? @eleonora_trotta Vai su X

Wesley ha detto sì Gasperini l'ha convinto. La Roma ha offerto 25 milioni. #wesley #asroma #calciomercato Vai su Facebook

La nuova Roma di Gasperini parte da Wesley. Sulla scia di CafĂą e Maicon; Wesley alla Roma con l'aiuto dell'Everton: il piano dei Friedkin; Calciomercato Roma: Wesley primo obiettivo per Gasperini, occhi su O'Riley.

Roma, tutto su Wesley: Gasperini vuole solo lui | CM.IT - Gasperini non considera altri nomi per la corsia di destra: di fatto, pensa solo al brasiliano che aveva quasi abbracciato all’Atalanta. Si legge su calciomercato.it

Roma all'assalto per Wesley: pronta un'offerta superiore a 25 milioni - Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club giallorosso è pronto a fare il possibile per il terzino brasiliano del Flamengo, che ha già detto sì ... Riporta ilromanista.eu