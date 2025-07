altro che taglio delle emissioni rinviato lo stop alle auto diesel euro 5

Mentre si discute di emissioni e politiche ambientali, la battaglia tra le forze di governo e l’Unione Europea si fa sempre più accesa. La proposta di vietare i veicoli diesel Euro 5, inizialmente prevista per il 2025 in alcune regioni italiane, viene temporaneamente rinviata, alimentando polemiche e dibattiti. Un cambiamento che potrebbe avere ripercussioni significative sul nostro futuro e sulla nostra salute. Ma cosa significa davvero questa decisione?

La battaglia delle destre contro il Green deal continua e si arricchisce di un nuovo capitolo. Nel mirino della maggioranza, questa volta, finisce lo stop ai veicoli diesel Euro 5. Era previsto per il primo ottobre del 2025 in Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia-Romagna. Un blocco chiesto dall’Ue in seguito alle procedure d’infrazione comminate dalla Commissione europea per la qualità dell’aria. Ma lo stop non ci sarà, almeno non quest’anno. Un emendamento al decreto Infrastrutture (firmato dal leghista Riccardo Molinari) rinvia infatti il termine di un anno. Si passa al primo ottobre del 2026. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it