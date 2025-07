Kate Middleton al fianco di re Carlo per celebrare la Francia | dentro il banchetto di Stato a Windsor per Macron

Un'eleganza senza tempo e un sorriso radioso: Kate Middleton incanta al fianco di re Carlo durante il sontuoso banchetto di Stato a Windsor, dedicato alla celebrazione della Francia e alla visita di Macron. Tra tradizione e modernitĂ , la duchessa si distingue per charme e stile, sottolineando l'importanza dell'alleanza tra Regno Unito e Francia. Tutte le emozioni di questa serata indimenticabile sono racchiuse nelle foto e nei dettagli che seguono.

Re Carlo III ha accolto Emmanuel e Brigitte Macron al castello di Windsor con un sontuoso banchetto di Stato nella St. George's Hall. Il sovrano ha rilanciato l'alleanza con la Francia ma a rubare la scena è stata Kate, raggiante con la tiara e l'Ordine Reale. Tutte le foto e il racconto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Kate Middleton al fianco di re Carlo per celebrare la Francia: dentro il banchetto di Stato a Windsor per Macron

