Ferguson la Roma non molla | pressing sul gioiello del Brighton

Ferguson, il talento irlandese del Brighton, è il nome caldo sulla lista della Roma. Con il mercato estivo in pieno fermento e i rumors che infiammano le cifre e le strategie, i giallorossi sono pronti a intervenire. La finestra di mercato si accende di speranze e possibilità: la Roma osserva attentamente, dialoga e aspetta il momento giusto per portare in giallorosso il suo nuovo gioiello, puntando a rinforzare l’attacco e scrivere un nuovo capitolo di successi.

Mentre il mercato estivo continua a vivere i suoi intrecci tra sogni e strategie, la Roma resta alla finestra ma pronta ad agire. Il nome che scalda l'agenda giallorossa in queste ore è quello di Evan Ferguson, attaccante irlandese classe 2004, attualmente in forza al Brighton. Il club inglese ha aperto alla possibilità di una cessione in prestito e la società capitolina, da parte sua, osserva, dialoga e attende il momento giusto per affondare. Una pista concreta, un talento da coltivare. Le conferme, arrivate nel corso della trasmissione Sky Calciomercato – L'Originale per voce di Gianluca Di Marzio, non lasciano spazio a dubbi: la Roma ha attivato i contatti per Ferguson e il Brighton non si opporrebbe a una partenza temporanea.

Calciomercato Roma, il Brighton propone Evan Ferguson per l’attacco! Ecco la cifra che servirebbe l’attaccante irlandese - Il calciomercato della Roma si anima di novità emozionanti: il Brighton ha messo nel mirino Evan Ferguson, giovane talento irlandese, come possibile rinforzo per l’attacco giallorosso.

