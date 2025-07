Vlahovic Juventus Sky il club ha deciso! Proporrà la risoluzione del contratto all’agente dell’attaccante | si delinea questo scenario Tutti i dettagli

La Juventus sta valutando una mossa decisiva per il futuro di Dusan Vlahovic: secondo le ultime indiscrezioni, il club ha deciso di proporre la risoluzione del contratto all’agente dell’attaccante serbo. Un’operazione che potrebbe segnare un punto di svolta nella sua carriera e nel mercato bianconero. Ma cosa comporta questa scelta e quali scenari si aprono? Scopriamolo insieme.

Vlahovic Juventus, i bianconeri proporranno la risoluzione del contratto all'attaccante serbo: ci sono importanti novità. Il calciomercato Juventus sta preparando una proposta significativa per Dusan Vlahovic. Secondo quanto riportato da Di Marzio, il club bianconero è pronto a presentare agli agenti del centravanti serbo una risoluzione del contratto, un passo importante che potrebbe segnare una svolta nel futuro del giocatore e nel mercato della Juve. La situazione di Vlahovic è stata oggetto di discussioni negli ultimi mesi. Nonostante il suo grande talento, il 23enne attaccante serbo non è riuscito a imporsi come titolare indiscusso nella stagione 2023-2024, accumulando solo 19 gol in tutte le competizioni, una cifra che non rispecchia appieno le aspettative nei suoi confronti.