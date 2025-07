Progressi limitati ridotti o nulli L’Italia di Tele-Meloni nel mirino dell’Ue

L’Italia di Tele Meloni si trova sotto la lente dell’UE, con un rapporto che evidenzia progressi ancora limitati o nulli su questioni cruciali come il conflitto d’interessi, le lobby e la trasparenza nelle donazioni politiche. Una situazione che mette a rischio la fiducia democratica e richiede interventi urgenti. È ora di affrontare con decisione le sfide ancora aperte: il futuro della nostra democrazia dipende da questo.

Il rapporto 2025 sullo Stato di diritto in Italia individua progressi "limitati, ridotti o nulli" su alcune delle raccomandazioni chiave espresse l'anno passato, in particolare sulle norme per regolare il conflitto d'interesse e le lobby, compresa l'istituzione del registro nazionale, oppure nell'affrontare "in modo efficace e rapido la pratica di convogliare le donazioni attraverso fondazioni e associazioni politiche". Male anche la protezione per i giornalisti, dato che non vi sono progressi "nel proseguimento dell'iter legislativo relativo al progetto di riforma in materia di diffamazione e tutela del segreto professionale".