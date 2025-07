Calciomercato tutte le notizie di martedì 8 luglio

Il calciomercato entra nel vivo di questa calda giornata di martedì 8 luglio, con trattative che infiammano il panorama calcistico italiano e internazionale. Segui con noi tutte le news, i rumors e gli aggiornamenti in tempo reale su Calciomercato.it, dove le grandi squadre come Napoli, Inter, Juventus, Roma e Milan si preparano a sorprenderti. Resta con noi per scoprire tutte le novità e i colpi di scena di questa intensa sessione di mercato.

Inizia una nuova giornata di trattative e affari, segui con noi tutte le notizie e gli aggiornamenti in tempo reale Il calciomercato entra nel vivo, ci aspetta un’altra giornata all’insegna di news e rumours. Su Calciomercato.it, tutte le ultime notizie su Napoli, Inter, Juventus, Roma, Milan e tutte le altre, in Italia e all’estero. Victor Osimhen (LaPresse) – Calciomercato.it Vertice Inter: Chivu in sede per pianificare i prossimi colpi sul mercato, Ederson e Leoni in cima ai desideri del tecnico nerazzurro. Il Milan riparte da Allegri e continua a spingere per Jashari, mentre a per la fascia c’è Doue. 🔗 Leggi su Calciomercato.it