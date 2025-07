Cemento algoritmi e bugie Il futuro rubato di Gaza

Nel cuore di una crisi umanitaria senza precedenti, si cela un progetto inquietante: trasformare Gaza in una versione ridotta di Dubai, un sogno distopico alimentato da interessi finanziari e tecnologici. Mentre il mondo si concentra sulle emergenze immediate, alcune élite già progettano il futuro, ignorando il dolore e la memoria di chi ha perso tutto. È questa visione che rischia di rubare l'anima di Gaza, lasciando dietro di sé solo cementificazione e bugie.

Nel silenzio globale che avvolge la devastazione della Striscia, c’è chi già immagina il dopoguerra come un’occasione per nuove rendite. Il Financial Times ha scoperchiato le slide di un progetto distopico: trasformare Gaza in una Dubai in miniatura, terminale del corridoio economico India-Medio Oriente-Europa. È una colonizzazione tecno-finanziaria, senza popolo, senza memoria, senza lutto. Una ricostruzione pensata prima ancora che si fermino le bombe. Un progetto disegnato per chi sopravvive – ma solo se serve. Il Tony Blair Institute si affretta a negare il proprio coinvolgimento, ma lo schema è sempre lo stesso: potenze occidentali, reti di interessi, istituti internazionali e governi che ammiccano mentre la realtà viene sepolta sotto i detriti. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

In questa notizia si parla di: gaza - cemento - algoritmi - bugie

