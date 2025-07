Controlli ambientali attenuati in nome della difesa nazionale

In un mondo in cui la sicurezza nazionale sembra prevalere su ogni altro interesse, i cantieri delle grandi opere si trasformano in veri e propri fortini militari, con il sostegno di Trump, NATO e Unione Europea. Una scelta che solleva interrogativi sulla sostenibilitĂ ambientale e sul futuro del nostro pianeta. L'attenuazione dei controlli ambientali in nome della difesa nazionale apre un dibattito cruciale: a chi stiamo davvero proteggendo?

Una sicurezza senza pace. I cantieri delle «mega-opere» che riceveranno il bollino della «difesa nazionale» saranno trasformati in un fortino militare con la benedizione di Trump, della Nato e dell’Unione . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Controlli ambientali attenuati in nome della «difesa nazionale»

In questa notizia si parla di: difesa - nazionale - controlli - ambientali

L'istituto “F.P. Tosti” di Ortona in gara al contest nazionale Anter Green Awards 2025 sulla difesa delle energie rinnovabili - L'Istituto “F.P. Tosti” di Ortona partecipa con entusiasmo al contest nazionale Anter Green Awards 2025, dedicato alla difesa delle energie rinnovabili.

Per le infrastrutture legate a obiettivi di difesa nazionale potrebbe non essere più fatta la Via, il procedimento amministrativo di Valutazione di Impatto Ambientale per verificare che grandi opere e lavori pubblici rispettino l’ambiente. E a deciderlo sarà unicame Vai su Facebook

Dl Infrastrutture: gli ultimi emendamenti approvati; Arriva l'emendamento della Difesa: tempi ridotti e meno controlli sui progetti strategici; Dal Ponte di Messina alla diga di Genova: tutte le deroghe in nome del riarmo.

Arriva l'emendamento della Difesa: tempi ridotti e meno controlli sui progetti strategici - Nei giorni scorsi l'idea di inserire il Ponte sullo Stretto tra le opere finanziate con spese per la difesa utili al conteggio Nato aveva fatto ipotizzare ... Lo riporta huffingtonpost.it

Dl infrastrutture: Braga, 'ennesima forzatura su opere Difesa' - "Sul decreto Infrastrutture si consuma un’ennesima forzatura per le opere della difesa. Come scrive lanuovasardegna.it