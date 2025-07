Dai 5 Stelle prova di coerenza favorevoli alla sfiducia a Ursula Parla l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Tamburrano

Giovedì si aprirà un dibattito cruciale con il voto di sfiducia a Ursula von der Leyen, simbolo di un disegno politico percepito come autoritario. Dario Tamburrano, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, sottolinea come questa decisione rifletta la coerenza del nostro voto contro una Commissione che sta mettendo a rischio il futuro dell’Europa. Scopriamo insieme le ragioni di questa presa di posizione forte e determinata.

Giovedì si voterà la mozione di sfiducia a Ursula von der Leyen. La presidente non rischia nulla ma il voto raccoglie il senso della protesta nei confronti di un governo considerato autoritario. Dario Tamburrano, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, ci spiega i motivi per cui voterete la sfiducia? “Con coerenza confermiamo il nostro voto contrario a questa Commissione che sta portando l’Europa verso un baratro tragico. Ursula von der Leyen ha avviato la militarizzazione dell’economia e dell’ industria europea, fatto marcia indietro sul Green deal, tace sul genocidio a Gaza e prende ordini da Washington accettando dazi al 10% che penalizzeranno le nostre imprese e il Made in Italy. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - “Dai 5 Stelle prova di coerenza, favorevoli alla sfiducia a Ursula”. Parla l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle, Tamburrano

