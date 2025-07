Lexus RZ | più autonomia e tanta tecnologia per il Suv elettrico premium

La Lexus RZ Pi249 si prepara a conquistare il segmento dei SUV elettrici premium con un mix irresistibile di autonomia, tecnologia e innovazione. Dotata di uno sterzo scollegato dalle ruote e un cambio che ripropone un sequenziale 8 marce, promette un’esperienza di guida all’avanguardia. Con la sua prova di maturità , questa vettura si appresta a rivoluzionare il mercato dal 2026, confermando il suo ruolo di leader nel lusso sostenibile.

