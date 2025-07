Ho 14 anni sono palestinese e urlerò finché non ascolterete

A soli quattordici anni, tra sogni e paure, una giovane palestinese si sfoga con voce potente. La sua storia è un grido di speranza e di lotta, un invito a ascoltare le voci di chi vive in un mondo di conflitti e desideri di pace. In un’epoca in cui la gioventù si fa portavoce di cambiamenti, la sua testimonianza ci ricorda quanto sia importante ascoltare e capire. Perché ogni voce conta, anche quella più fragile.

Sono solo una ragazzina che ha paura di guardarsi allo specchio. A novembre spegnerò quattordici candeline. Mia madre piange quando mi vede crescere, ma non sempre per la gioia. Perché . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Ho 14 anni, sono palestinese e urlerò finché non ascolterete

In questa notizia si parla di: sono - anni - palestinese - urlerò

I figli di donne con la sindrome dell’ovaio policistico sono più deboli e meno attivi a 7 anni, secondo uno studio - Un recente studio rivela che i figli di donne affette da sindrome dell'ovaio policistico tendono a essere più deboli e meno attivi all'età di 7 anni.