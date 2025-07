Alluvioni in Texas governatore | Almeno 111 morti e 161 i dispersi

Le alluvioni in Texas hanno provocato una tragedia senza precedenti: almeno 111 vittime e 161 dispersi. La maggior parte dei dispersi si trovava nella pittoresca regione della Hill Country, dove non sono state registrate persone nelle strutture ricettive. Questa situazione critica mette in luce l’urgenza di interventi efficaci per salvare vite e rispondere alle emergenze, mentre il governatore fa appello alla solidarietà e alla preparazione.

Secondo le autorità , molti dei dispersi si trovavano nella regione della Hill Country ma non si erano registrati in hotel o altre strutture.

