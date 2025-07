Alluvione in Texas oltre 160 persone disperse | i morti salgono a 109

Le devastanti alluvioni in Texas continuano a mietere vittime e a seminare caos, con oltre 160 persone ancora disperse e il bilancio delle vittime che si aggira ormai intorno ai 109. Un dramma che scuote lo Stato, mentre le autorità temono che il numero di scomparsi possa aumentare ulteriormente. La tragedia evidenzia la portata di questa calamità e l’urgenza di interventi efficaci per salvare vite umane.

(Adnkronos) – Almeno 161 persone risultano ancora disperse dopo le devastanti alluvioni in Texas, che hanno già causato la morte di 109 persone, secondo l'ultimo bilancio. "Molto probabilmente potremmo aggiungerne altri a questa lista", ha dichiarato il governatore dello Stato Greg Abbott in una conferenza stampa, specificando che la cifra si basa sul numero di

In Texas una casa trascinata dal fiume con dentro le persone - Le terribili immagini di una casa che si trascina via nel fiume, con persone a bordo intrappolate nell’oscurità , scuotono il cuore della Texas colpita da violentissime inondazioni.

Alluvione in Texas, il numero dei morti continua a salire: almeno 109. Si cercano 161 dispersi. Venerdì Trump arriverà con Melania - Sono quasi tutti bambini le vittime della terribile esondazione del fiume Guadalupe. Scrive msn.com

Le ricerche delle persone disperse per l’alluvione in Texas - Sono in corso in tre contee, dopo le intense piogge del fine settimana: 81 persone sono morte e se ne cercano oltre 40 ... Come scrive ilpost.it