Sinner in bilico | allenamento saltato

Sinner in bilico, il suo cammino a Wimbledon si complica: problemi al gomito lo tengono lontano dal campo e dalla sfida dei quarti. Intanto, Alcaraz ha già conquistato la semifinale, mentre la giovane promessa Cobolli si prepara a sfidare Djokovic. Un torneo ricco di emozioni e sorprese: scopriamo insieme cosa riserverà questa giornata cruciale. Continua a leggere per non perdere neanche un dettaglio.

Ancora problemi al gomito per l’altoatesino, che oggi dovrebbe giocarsi i quarti a Wimbledon. Alcaraz è già in semifinale. La rivelazione Cobolli sfida Djokovic. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Sinner in bilico: allenamento saltato

In questa notizia si parla di: sinner - bilico - allenamento - saltato

Sinner in bilico a Madrid per l'infortunio: l'episodio che fa tremare i tifosi.

Atp Halle, Sinner palleggia prima dell'allenamento | Video Sky - Alcaraz e Djokovic, 4 chiacchiere prima dell'allenamento. Da video.sky.it

Australian Open, Jannik Sinner sta meglio e ha ripreso l’allenamento - Lettera43 - Sta meglio Jannik Sinner dopo il malore accusato lunedì agli Australian Open contro Holger Rune. Lo riporta lettera43.it