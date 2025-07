Young Gods la perfezione nel magma dei bit e dei sample

I Young Gods plasmano la perfezione nel magma dei bit e dei sample, trasformando il caos digitale in un’arte sonora dirompente. In un mondo dove T.S. Eliot si sbagliava, e il finire non è un lamento, ma uno schianto, questa band svizzera ci guida attraverso un sound rivoluzionario e potente. È un viaggio che ribalta le aspettative e lascia il segno: ora tutto è chiaro.

Ora è tutto chiaro. T.S. Eliot prese una cantonata. Non è affatto con un lamento che finisce il mondo, ma con uno schianto. Lo sanno fin troppo bene gli Young Gods.