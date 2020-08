“Con lui!”. Pamela Barretta ha trovato l’amore e dice addio a Uomini e Donne, dopo tante delusioni arriva il sereno (Di domenica 23 agosto 2020) Nell’ultima edizione di Uomini e Donne forse solo Pamela Barretta ha rivaleggiato con Gemma Galgani per il ruolo di prima voce del programma. La sua stori con Enzo Capo è infatti finita più volte sotto i riflettori. Un tira e molla che poi per Pamela Barretta è finito nel peggiore dei modi. Enzo Capo aveva chiuso la loro storia dopo mesi in cui tutto sembrava filare liscio. Non si può certo negare che Pamela Barretta ci abbia provato davvero, che abbia dato piena fiducia al dating show di Maria De Filippi Uomini e Donne. Il fatto, però, è che ormai sono già due le grosse delusioni che il programma le ha regalato: stiamo parlando di ... Leggi su caffeinamagazine

