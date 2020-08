CdS - Scelto l'erede di Callejon: fosse per il Napoli lo porterebbe in ritiro (Di domenica 23 agosto 2020) Il Napoli guarda anche in casa Roma e ha inserito tra gli obiettivi di mercato Jordan Veretout e soprattutto Cengiz Under. Leggi su tuttonapoli

CdS - Scelto l'erede di Callejon: fosse per il Napoli lo porterebbe in ritiro

Il Napoli guarda anche in casa Roma e ha inserito tra gli obiettivi di mercato Jordan Veretout e soprattutto Cengiz Under. Quest'ultimo, stando a quanto raccontato dal Corriere dello Sport, è il prefe ...

CDS - Napoli, Meret o Ospina titolare? Gattuso dovrà fare una scelta definitiva

Come sottolineato dal Correre dello Sport a proposito dei portieri del Napoli, da quando è arrivato l'allenatore Gattuso la gerarchia s'è capovolta: prima era titolare Alex Meret, adesso il preferito ...

