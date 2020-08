Via il radiocollare, ora l'orso M49 è completamente libero (Di sabato 22 agosto 2020) AGI - L'orso M49 si e' liberato del radiocollare e ora è completamente 'libero' perche' i suoi spostamenti non saranno piu' geolocalizzati. Il plantigrado piu' ricercato d'Italia - soprannominato 'M49-Papillon' dal ministro dell'Ambiente Sergio Costa, da sempre contrario all'abbattimento - e' sempre stato monitorato attraverso il collare da quando a fine luglio e' fuggito per la seconda volta dal recinto del Casteller, alla periferia di Trento. A partire dal 16 agosto l'orso si era spostato in zona Passo 5 Croci - Val Cion dove le trasmissioni Gsm del collare risentono della scarsa copertura telefonica; il 19 agosto il collare ha inviato parecchie posizioni confermando la posizione a monte di Malga Val Ciotto. Senza geolocalizzazione, ora il ... Leggi su agi

AGI - L'orso M49 si e' liberato del radiocollare e ora è completamente 'libero' perche' i suoi spostamenti non saranno piu' geolocalizzati. Il plantigrado piu' ricercato d'Italia - soprannominato 'M49 ...

