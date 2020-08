Tenta di investire moglie e figlio con l’auto, marito violento finisce in carcere (Di sabato 22 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Ha Tentato di investire in auto la moglie e il figlio, e solo l’intervento della Polizia di Stato ha impedito conseguenze gravi. L’episodio è accaduto a Orta di Atella, nel Casertano, in carcere per maltrattamenti in famiglia è finito un 35enne, che risponde anche di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, avendo cercato di investire uno dei poliziotti del Commissariato di Aversa intervenuti in seguito alla segnalazione della lite tra l’uomo e la moglie. Quest’ultima, che aveva già denunciato il marito a gennaio, ha raccontato agli agenti dell’incubo vissuto a causa del consorte dedito quotidianamente all’assunzione di alcol; l’uomo avrebbe ... Leggi su anteprima24

Orta di Atella – Nella serata di ieri, personale del Commissariato di Aversa, diretto dal Primo Dirigente Dott. Vincenzo GALLOZZI, ha arrestato T.A., 35 anni, per i reati di maltrattamenti in famiglia ...

