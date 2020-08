Tennis, Djokovic non rinnega nulla: “rifarei l’Adria Tour. US Open? Ci sono perché Federer e Nadal sono assenti” (Di sabato 22 agosto 2020) La stagione del Tennis internazionale riparte, oggi infatti scatta il Masters 1000 di Cincinnati, spostato occasionalmente a New York per permettere ai giocatori di rinchiudersi in una bolla con il fine di disputare sia questo torneo che i successivi US Open. Foto Getty / Tom DulatCi sarà anche Novak Djokovic, che alla vigilia di questo atteso evento ha espresso le proprie sensazioni, tornando a parlare anche dell’Adria Tour: “ho deciso solo all’ultimo di venire, ci sono ancora tante cose non chiare, ma ha prevalso la volontà di giocare e non ho paura per la mia salute. Organizzerei di nuovo l’Adria Tour, le intenzioni erano giuste. Se dovrò portarmi dietro per sempre questo errore, pazienza. Ma avverto un clima da ... Leggi su sportfair

