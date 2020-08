Suarez: “Posso ancora contribuire molto nel Barça” (Di sabato 22 agosto 2020) Rompe il silenzio Luis Suarez dopo la disfatta in Champions e torna a parlare, affidandosi al quotidiano El Pais. Suarez dice la sua sulle voci che lo vorrebbero lontano dal club: “Quando si perde come si è perso a Lisbona, siamo tutti responsabili. È chiaro, non sarebbe giusto individuare un giocatore o qualcuno del club. Non penso che si possa mettere in dubbio il mio impegno per il Barcellona. Se dovessi andar via lo accetterei ma posso ancora contribuire molto in questa squadra”. Foto: AS L'articolo Suarez: “Posso ancora contribuire molto nel Barça” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

