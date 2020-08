Spari a Corso Francia, fuggono dopo una rapina ed esplodono due colpi di pistola (Di sabato 22 agosto 2020) Spari in via Marco Besso, in zona Corso Francia, nel tardo pomeriggio del 21 agosto. Ad esplodere i colpi di pistola, in aria a scopo intimidatorio, è stato un uomo in compagnia di un complice. I due ... Leggi su romatoday

zazoomblog : Spari a Corso Francia fuggono dopo una rapina ed esplodono due colpi di pistola - #Spari #Corso #Francia #fuggono - 79_Alessio : RT @romatoday: roma Spari a Corso Francia, fuggono dopo una rapina ed esplodono due colpi di pistola - romatoday : roma Spari a Corso Francia, fuggono dopo una rapina ed esplodono due colpi di pistola - Notiziedi_it : Spari a Corso Francia, fuggono dopo una rapina ed esplodono due colpi di pistola -

Ultime Notizie dalla rete : Spari Corso Spari a Corso Francia, fuggono dopo una rapina ed esplodono due colpi di pistola RomaToday Sparano in aria dopo rapina a Corso Francia. Caccia a due malviventi

Sono fuggiti sparando in aria, come nei film. E' caccia ai due rapinatori che nel pomeriggio del 21 agosto, intorno alle 17,30, hanno assaltato una tabaccheria vicino a Corso Francia, nel cuore di Rom ...

Dagli spari sospetti a Monza ai controlli nel mondo ultrà: come sono spuntati i due chili di cocaina a Gorle

Episodi inquietanti, come il colpo di pistola conficcatosi nel fianco di un trentaquattrenne già noto agli investigatori, e stupefacenti in quantità non certo modiche, sembrano ruotare ancora attorno ...

Sono fuggiti sparando in aria, come nei film. E' caccia ai due rapinatori che nel pomeriggio del 21 agosto, intorno alle 17,30, hanno assaltato una tabaccheria vicino a Corso Francia, nel cuore di Rom ...Episodi inquietanti, come il colpo di pistola conficcatosi nel fianco di un trentaquattrenne già noto agli investigatori, e stupefacenti in quantità non certo modiche, sembrano ruotare ancora attorno ...