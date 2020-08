Sokratis, il suo ex ds: "E' affidabile, ha velocità ma soprattutto qualità in impostazione" (Di sabato 22 agosto 2020) Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto Stefano Capozucca, ex direttore sportivo del Genoa che acquistò un giovanissimo Sokratis Papastathopoulos dall'AEK: "Arrivò giovanissimo, fu un'intuizione di Foschi che lav ... Leggi su tuttonapoli

