Siviglia-Inter 3-2, Conte: "Nessun rimpianto. Futuro? Valuteremo col club. Vedute diverse" (Di sabato 22 agosto 2020) Colonia, Germania,, 21 agosto 2020 " Tanta amarezza ma Nessun rimpianto nelle parole di Antonio Conte , dopo la sconfitta per 3-2 rimediata dalla sua Inter nella finale di Europa League contro il ... Leggi su quotidiano

Inter : ?? | FISCHIO FINALE Il match termina dopo 6 minuti di recupero, il Siviglia vince l'Europa League #SivigliaInter… - SkySport : ?? IL SIVIGLIA VINCE L’EUROPA LEAGUE ? ?? SIVIGLIA-INTER 3-2 Risultato finale ? ? #Lukaku rig. (5’) ? #DeJong (12’) ?… - SkySport : L'INTER SFIDA IL SIVIGLIA ? 'Torna a giocare una finale europea dopo 10 anni?' 'Vogliamo dare una gioia al popolo… - IamSamvab07 : RT @DiMarzio: #UEL | Le parole di #Lopetegui al termine di #SivigliaInter - IamSamvab07 : RT @DiMarzio: #UEL | Le dichiarazioni di Antonio Conte al termine di #SivigliaInter -

Ultime Notizie dalla rete : Siviglia Inter

Su Corsport: “Conte Strappa. Europa League al Siviglia (3-2), il tecnico prepara l’ addio all’ Inter. “Il futuro con o senza di me. Grazie Zhang, però a tutti c’è un limite”. Pasticcio di Lukaku e il ...Aria di addio per Antonio Conte all'Inter: "Devo capire se la priorità diventa il calcio o la famiglia, a tutto c'è un limite". Colonia amara per l'Inter di Antonio Conte, che dopo un cammino perfetto ...