Regionali, presentata la Lista Europa Verde-Demos (Di sabato 22 agosto 2020) E’ stata presentata presso la Corte d’Appello di Napoli la Lista “Europa Verde – Demos” per le prossime elezioni Regionali del 20/21 settembre 2020, a sostegno del presidente uscente, Vincenzo De Luca. CapoLista e’ il consigliere regionale uscente, Francesco Emilio Borrelli seguito da Roberta Gaeta, gia’ assessore comunale di Napoli alle Politiche sociali e portavoce di Demos e dall’ex presidente della Provincia di Napoli, Dino Di Palma. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

