Pastello d’autunno con le it-bag di Fendi e altre idee shopping (Di sabato 22 agosto 2020) Di settimana in settimana raccontiamo le novità più interessanti dal mondo della moda. Capsule collection, collaborazioni, approfondimenti ed eventi per restare sempre aggiornati sulle idee shopping must del momento. Bon-ton irriverente Gli esperimenti più riusciti della storia della moda sono spesso quelli più divertenti. Pervasi da un certo senso di libertà, anche solo quando giocano con i colori, gli abbinamenti e i materia- li. E la signorina chic a cui Fendi sembra dedicare la collezione Pre-fall 2020 non manca di audacia. La sua collezione di borse mescola gusto impeccabile, dettagli iper femminili, colori e fantasie stuzzicanti. Una “Peekaboo” Fendi autunno 2020 fantasia Vichy. Un po’ Lolita, un po’ borghese raffinata anni Settanta: decennio ... Leggi su iodonna

