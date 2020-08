Nuovi contagi, il virus ora è giovane: il 50 per cento dei positivi è under 24 (Di sabato 22 agosto 2020) A Milano il dato delle nuove diagnosi conferma il salto generazionale, a giugno l'età media era 64 anni. L'epidemiologo: difficile fare previsioni su settembre, troppi comportamenti rischiosi nelle vacanze Leggi su repubblica

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 30.708 casi di positività, 82 in più rispetto a ieri, di cui 44 asintomatici individuati nell’ambito delle attività di co ...I dati del bollettino sulla pandemia di Covid-19, aggiornati al 20 agosto. Contagi in aumento, diminuiscono i decessi. «Età media dei contagi scesa a 30 anni» In Italia, dall’inizio dell’epidemia di c ...