Muller: “Dobbiamo rischiare e attaccare con coraggio” (Di sabato 22 agosto 2020) Nella consueta conferenza stampa di presentazione del match di domani sera, tra Bayern e PSG, ai microfoni UEFA è intervenuto Thomas Muller: “Il mister ci ripete una frase dal primo giorno, “dobbiamo rischiare e attaccare con coraggio”, è ormai diventato il nostro diktat. Il Bayern ha sempre voluto dominare: abbiamo iniziato con Louis van Gaal, mentre con Pep Guardiola dominavano anche in fase di recupero della palla. Mi sento molto adatto a questo ruolo, anche perché posso giocare di nuovo al centro. Con Hansi Flick sono riuscito a rendere al massimo, quindi sto molto bene. In partita 90 minuti sembrano lunghi, invece passano in fretta”. Foto: Muller Sito Ufficiale L'articolo Muller: “Dobbiamo rischiare e ... Leggi su alfredopedulla

