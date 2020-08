L'Inter riparte con Tonali e Emerson (Di sabato 22 agosto 2020) MILANO - Avanti tutta per Tonali . Chiusa la stagione sportiva, l'Inter si getta sul mercato. E l'immediato obiettivo da raggiungere, dopo Hakimi , è quello del centrocampista bresciano. In realtà, ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Inter riparte L'Inter riparte con Tonali e Emerson Corriere dello Sport Inter Lukaku, fa tutto Romelu: è la notte più buia per l’attaccante belga

Inter Lukaku, fa tutto Romelu: è la notte più buia per l’attaccante belga. Con il 34esimo raggiunge Ronaldo, ma pesano gli errori È la notte più buia per Romelu Lukaku. L’edizione odierna de La Gazzet ...

Gaetano, vicino il rinnovo del prestito alla Cremonese: un anno intero in B per spiccare il volo

3 gol, 2 assist e sprazzi di talento purissimo in 700 minuti d'impiego. Il classe 2000 Gianluca Gaetano (che non dovrebbe fare tappa a Castel di Sangro) è pronto a ripartire ancora da Cremona per una ...

