ROMA - 'Si comunica che, per ragioni logistico-organizzative, la partenza della prima squadra per il ritiro di Auronzo di Cadore è fissata per lunedì 24 agosto 2020' . La Lazio rimanda il viaggio per ...

Ultime Notizie dalla rete : Lazio posticipata Lazio, posticipata la partenza per Auronzo: il comunicato della società Corriere dello Sport.it Lazio, slitta l’inizio del ritiro: partenza rinviata a lunedì 24 agosto

La Lazio ha posticipato la partenza per il ritiro di Auronzo di Cadore. Attraverso un comunicato, la S.S. Lazio ha reso noto che la partenza della squadra per Auronzo di Cadore, sede del ritiro estivo ...

