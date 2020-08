Ischia: gioco d’azzardo sulla spiaggia di San Pietro. Denunciati un 24enne e tre minori (Di sabato 22 agosto 2020) Ischia: Tre minori tra i 15 e i 17 anni e un 23enne sono stati trovati intorno alle 6.30 sulla spiaggia di San Pietro a giocare a “stoppa”, un gioco d’azzardo con carte napoletane. Tutti Denunciati per partecipazione a giochi d’azzardo dai Carabinieri dell’aliquota operativa della compagnia di Ischia, i 4 erano attorno ad un … Leggi su 2anews

