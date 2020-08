Inter, Appiano Gentile riaprirà i primi di settembre: poche vacanze ai nerazzurri (Di sabato 22 agosto 2020) Neanche il tempo di archiviare una stagione che è già tempo di pensare alla successiva: i cancelli di Appiano Gentile riapriranno presto Neanche il tempo di smaltire la delusione per la sconfitta in finale di Europa League che l’Inter dovrà tornare subito al lavoro. Tra meno di un mese ricomincerà il campionato (i nerazzurri potrebbero chiedere il rinvio della prima giornata) e in cancelli di Appiano Gentile si riapriranno presto. Come scrive il Corriere dello Sport, a chi sarà subito impegnato con le rispettive nazionali sarà concessa solo una settimana di riposo, agli altri qualche giorno in più, ma è difficile che si arrivi alle due settimane piene. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

INTER, UN FINALE CON ZERO TITOLI

La cavalcata dell'Inter finisce a un passo dal sogno. A Colonia, nella bolla tedesca, vince il Siviglia ed è un riscatto per chi in Italia ha deluso come Banega, Ocampos, Suso e Monchi. L'Europa Leagu ...

