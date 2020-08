Covid-19, parla un medico: “Casi in aumento? La realtà è tutt’altra se analizziamo i numeri” (Di sabato 22 agosto 2020) Covid-19, parla un medico: “Casi in aumento? La realtà è tutt’altra se analizziamo i numeri”. La nuova ondata di contagi non sarebbe così preoccupante come dipinto dai media La nuova ondata di Covid-19 in Italia e nel mondo continua a far discutere. I casi sono in aumento anche nel nostro paese, dopo aver coinvolto tutto … L'articolo Covid-19, parla un medico: “Casi in aumento? La realtà è tutt’altra se analizziamo i numeri” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

CottarelliCPI : So che il tema non è 'trendy' (si parla solo di covid) ma stasera un tizio mi dice che non paga le tasse perché lo… - fattoquotidiano : Sei mesi dopo il paziente 1, parla la moglie: “Noi che abbiamo vissuto il covid, ai giovani chiediamo di usare la t… - SkyTG24 : E se lavorassimo 4 giorni a settimana? In Germania se ne parla, anche in ottica anti-Covid - MarcoCampagna17 : RT @CottarelliCPI: So che il tema non è 'trendy' (si parla solo di covid) ma stasera un tizio mi dice che non paga le tasse perché lo stato… - cirodimauro : RT @Lantidiplomatic: Giulio Tarro all'AntiDiplomatico: 'Il panico da Covid si basa su fake news. Il dato dei ricoveri in terapia intensiva… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid parla Covid in Sardegna, parla un ragazzo di Roma: «Ho preso il virus, mai andato in discoteca» Corriere della Sera Comitato “No fiera Covid”,

«Ospedale Covid alla fiera illegittimo, ci incateneremo». Ad un mese dal voto e con i contagi in aumento il comitato “No fiera covid” continua la sua azione e torna a chiedere la regolarità degli atti ...

Da Razza a M5s, gli occhi su chi arriva coi gommoni

«Nessuno la vuole buttare in politica, ma...» La premessa di Ruggero Razza lascia il tempo che trova. Come spesso capita quando il tono assertivo va a sbattere contro la congiunzione avversativa. L'as ...

«Ospedale Covid alla fiera illegittimo, ci incateneremo». Ad un mese dal voto e con i contagi in aumento il comitato “No fiera covid” continua la sua azione e torna a chiedere la regolarità degli atti ...«Nessuno la vuole buttare in politica, ma...» La premessa di Ruggero Razza lascia il tempo che trova. Come spesso capita quando il tono assertivo va a sbattere contro la congiunzione avversativa. L'as ...