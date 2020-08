Come applicare correttamente l’olio per capelli. I passaggi giusti! (Di sabato 22 agosto 2020) L’olio per i capelli è un grandissimo alleato per la salute della chioma, eppure non tutte sanno davvero Come applicare correttamente questo cosmetico portentoso. Meglio prima o dopo lo shampoo? Solo sulle punte o anche sul cuoio capelluto? La buona notizia è che indipendentemente dalla scelta dell’ingrediente base (di cocco, di mandorle dolci, di argan, d’oliva, di jojoba, etc…) potete utilizzarlo prima o dopo lo shampoo, a seconda del fine che desiderate ottenere: prelavaggio per nutrire, post per trattare. Ma per una distribuzione ottimale, va applicato sui capelli umidi. Se lo farete da asciutti, infatti, la sua azione solvente andrà a compromettere il film lipidico dei fusti e delle radici, causandone la secchezza… esattamente il risultato ... Leggi su pianetadonne.blog

