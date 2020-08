Cincinnati 2020, Hawk-Eye Live fa il suo debutto nel circuito Atp: quale futuro per i giudici di linea? (Di sabato 22 agosto 2020) Dopo il lungo stop causato dal lockdown il tennis riparte e lo fa con una novità: Hawk-Eye Live. Nella bolla di Flushing Meadows, infatti, dove in queste settimane si disputeranno prima l’Atp di Cincinnati e poi gli Us Open 2020, tra le misure adottate per combattere il Covid-19 c’è l’assenza dei giudici di linea. Gli organizzatori hanno dunque optato per un sistema di moviola noto come occhio di falco. Apparentemente nulla di nuovo, ma a differenza degli scorsi anni dove i giocatori potevano appellarsi alla tecnologia qualora reputassero errata la chiamata di un giudice di linea, in questo caso si tratterà di una vera e propria sostituzione. Giovedì 20 agosto, quando a New York è andato in scena il primo turno di ... Leggi su sportface

