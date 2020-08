Ben 17 Samsung Galaxy aggiunti ai compatibili con One UI 2.5: lista ufficiale (Di sabato 22 agosto 2020) Arrivano riscontri ufficiali ed importanti direttamente dal mondo dei Samsung Galaxy, a proposito dei modelli che nel corso delle prossime settimane e nei mesi a seguire potranno toccare con mano l'aggiornamento impostato su One UI 2.5. In particolare, dopo l'avvio della distribuzione del pacchetto software per il Samsung Galaxy S20, considerando quanto vi ho riportato nella giornata di ieri, il produttore asiatico ci ha fatto un altro bel regalo annunciando gli altri device destinati a fare questo step. E, come potremo osservare qui di seguito, non mancano certo le sorprese. L'elenco dei Samsung Galaxy con One UI 2.5 a breve termine Come accennato, le notizie di oggi 22 agosto sono praticamente ufficiali e ci aiutano a capire come evolveranno le cose entro la fine del 2020 per ... Leggi su optimagazine

infoitscienza : Samsung Galaxy S20 Fan Edition arriverà in ben 6 colorazioni - PuntoCellulare : Le ultime indiscrezioni sul Galaxy M51 lo danno finalmente in arrivo a settembre, con la peculiarità distintiva di… - BellaFranzz : RT @fattoquotidiano: Samsung, ecco la lista degli smartphone che saranno aggiornati per ben tre anni: non ci sono solo i top di gamma https… - Italia_Notizie : Samsung, ecco la lista degli smartphone che saranno aggiornati per ben tre anni: non ci sono solo i top di gamma - Claudio_DjTony : RT @fattoquotidiano: Samsung, ecco la lista degli smartphone che saranno aggiornati per ben tre anni: non ci sono solo i top di gamma https… -