"Una vendetta del Pd sul M5s". Migranti, Salvini denuncia il gioco sporco (Di venerdì 21 agosto 2020) "Una vendetta del Pd sul M5s per la mancata alleanza alle elezioni". Matteo Salvini disegna uno scenario clamoroso. Il caso nasce dal rifiuto del sindaco dem di Trapani, Giacomo Tranchida, di far sbarcare la nave quarantena per gli immigrati. In Sicilia l'emergenza Migranti e sbarchi sta toccando vette drammatiche (nelle ultime 24 ore 526 persone sono arrivate a Lampedusa) e anche gli amministratori dem iniziano a far sentire la loro voce col governo. Il Viminale ha dunque dirottato la nave quarantena ad Augusta. E qui la lettura del leader della Lega è dinamitarda: "Per non creare problemi interni al Pd, visto che il sindaco dem di Trapani ha negato lo sbarco, il Viminale obbedisce al partito di Zingaretti e manda gli immigrati a rischio Covid in un comune grillino. È una punizione per la mancata alleanza del M5s con il ... Leggi su liberoquotidiano

"Una vendetta del Pd sul M5s per la mancata alleanza alle elezioni". Matteo Salvini disegna uno scenario clamoroso. Il caso nasce dal rifiuto del sindaco dem di Trapani, Giacomo Tranchida, di far ...

L’assassinio di Giulio Cesare: il libro in regalo con il «Corriere» sabato 22

La notte che precedette le Idi di Marzo del 44 avanti Cristo, Calpurnia sognò che il tetto della casa crollava e che il marito Giulio Cesare le veniva assassinato in grembo. Lui stesso ebbe una vision ...

