Roma – Notte brava di un giovane branco: pestano un autista e un uomo

I fatti a Roma. Denunciati due ragazzi di 18 e 20 anni, indagini in corso per risalire agli altri componenti del branco. Prima hanno aggredito l'autista Atac della linea 344, poi hanno pestato un uomo nel tentativo di rubargli la sua auto in zona Talenti. A fermare gli autori dell'aggressione, due ragazzi di 18 e 20, sono

I fatti a Roma. Denunciati due ragazzi di 18 e 20 anni, indagini in corso per risalire agli altri componenti del branco. Prima hanno aggredito l’autista Atac della linea 344, poi hanno pestato un uomo ...

Su la mascherina: morsa movida, è la notte dei grandi controlli

Arezzo, 21 agosto 2020 - Una mascherina dignitosa costa quattro euro, una multa altrettanto dignitosa ne costa quattrocento. L’emergenza sanitaria si incrocia in una notte con quella economica: è un t ...

