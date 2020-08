Roma, a fuoco due auto del car sharing Enjoy, Montanini (Comitato Beltramelli-Meda-Portonaccio): «Cosa c’è dietro?» (Di venerdì 21 agosto 2020) Incendio stanotte intorno alle ore 5.00 in via Filippo Meda, zona Pietralata a Roma. Due auto della nota azienda di Car sharing Enjoy sono andate a fuoco. Sul posto, per estinguere le fiamme, sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Roma. 1 di 4 ... Leggi su ilcorrieredellacitta

