Pericolo assembramenti, disposta la chiusura del Bioparco di Montella (Di venerdì 21 agosto 2020) Foto di repertorio Coronavirus a Montella, l'Asl conferma il nuovo caso positivo 16 August 2020 Coronavirus a Montella, Buonopane: 'I Tamponi sui contatti sono risultati tutti negativi' 18 August 2020 ... Leggi su avellinotoday

MarcoArmani3 : RT @GiancarloDeRisi: Alla Festa dell’Unità 2020 non c’è pericolo che si creino assembramenti. Le presenze l’anno scorso si contavano sulle… - the_fourty : RT @GiancarloDeRisi: Alla Festa dell’Unità 2020 non c’è pericolo che si creino assembramenti. Le presenze l’anno scorso si contavano sulle… - Claudoc3 : RT @GiancarloDeRisi: Alla Festa dell’Unità 2020 non c’è pericolo che si creino assembramenti. Le presenze l’anno scorso si contavano sulle… - TerlizziGerardo : RT @GiancarloDeRisi: Alla Festa dell’Unità 2020 non c’è pericolo che si creino assembramenti. Le presenze l’anno scorso si contavano sulle… - EnricoAncillott : RT @GiancarloDeRisi: Alla Festa dell’Unità 2020 non c’è pericolo che si creino assembramenti. Le presenze l’anno scorso si contavano sulle… -