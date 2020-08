Parma, D’Aversa non sarà più l’allenatore: al suo posto Liverani (Di venerdì 21 agosto 2020) Roberto D’Aversa e il Parma si dicono addio dopo quattro anni. Il tecnico che ha portato la squadra dalla Serie C alla Serie A lascerà il club e probabilmente si candida ad essere il nuovo allenatore del Genoa dove tra l’altro si è trasferito anche il direttore sportivo Daniele Faggiano, si andrebbe a ricomporre la coppia che proprio a Parma hanno ottenuto grandi risultati. Al suo posto il direttore sportivo Marcello Carli ha individuato in Fabio Liverani il sostituto, l’allenatore che proprio l’altro ieri è stato esonerato dal Lecce in un divorzio sicuramente burrascoso. Leggi su sportface

