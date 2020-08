Ostia, casi di Coronavirus allo stabilimento ‘La Spiaggia’: predisposta ordinanza di chiusura (Di venerdì 21 agosto 2020) E’ stato chiuso lo stabilimento ‘La Spiaggia’ che si trova a Ostia, sul Lungomare Amerigo Vespucci. E’ scattata per il lido la chiusura dopo che sono stati registrati alcuni casi di Coronavirus. E’ il giorno di Ferragosto quando al party organizzato in spiaggia hanno partecipato un gruppo di 8 giovani ragazzi – tra i 20 e i 25 anni – di rientro da pochi giorni da Mirabilandia e tutti positivi al virus. Tutto lo staff dello stabilimento verrà sottoposto al tampone. E’ in corso l’indagine epidemiologica per rintracciare chi quella sera di ferragosto ha partecipato alla festa. Sulla vicenda la Asl Roma 3 ha diffuso una nota che chiarisce il motivo della chiusura. “Il primo caso ha fatto il ... Leggi su ilcorrieredellacitta

