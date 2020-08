Mourinho: “Il Bayern sta facendo un percorso simile alla mia Inter” (Di venerdì 21 agosto 2020) José Mourinho, allenatore del Tottenham, ha rilasciato un’intervista a DAZN in cui ha parlato della Champions League e dell’Inter, la squadra con cui la vinse nel 2010. Ne è passato di tempo, penso che di quel Bayern Monaco sia rimasto soltanto Thomas Muller. Comunque allora avevamo una certa sensazione di imbattibilità, abbiamo fatto un percorso incredibile, molto simile a quello che i tedeschi stanno facendo quest’anno. Segnano molto, giocano un calcio intenso, anche perché la Bundesliga è stato il primo campionato a riprendere e questo è stato importante per preparare bene la fase finale di Lisbona. Avevamo delle scatole in albergo col materiale celebrativo, le ho prese a calci. Odio queste cose di marketing. Sono sicuro che anche ... Leggi su ilnapolista

