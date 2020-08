Monza, Berlusconi spinge per un calciatore…del Milan (Di venerdì 21 agosto 2020) L'ultima idea di Silvio Berlusconi per il Monza porta il nome di Maldini. Non quello di Paolo, bensì Daniel, il figlio dello storico difensore rossonero. Provare a proseguire la dinastia Maldini lontano dal Milan, sembra essere questa la volontà della coppia Berlusconi-Galliani.IDEA MALDINI PER IL Monzacaption id="attachment 1010151" align="alignnone" width="1024" Daniel Maldini, Getty Images/captionSecondo quanto riportato da MilanNews, il club rossonero sarebbe poco propenso a cedere Daniel Maldini, ma il Monza di Berlusconi starebbe insistendo, conscio del fatto che il club brianzolo potrebbe garantire prestazioni e crescita al giovane trequartista. Per adesso resta un' idea, non è escluso che possa essere trovato un ... Leggi su itasportpress

