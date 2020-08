Mario Sconcerti non ha dubbi: “L’Inter è la squadra più forte d’Italia” (Di venerdì 21 agosto 2020) “Conte ha allungato la stagione continuando a lavorare e trovando perfino un’altra Inter. Sono usciti Candreva e il trequartista, chiunque fosse quella figura, da Eriksen, a Sensi, a Borja Valero. È subentrato Bastoni, che non è ancora perfetto, ma si prende responsabilità in costruzione che né Skrjniar né Godin si prendevano. C’è stata continuità di risultati e lavoro. In questo momento l’Inter è la squadra più forte d’Italia. La Juve ha perso Pjanic e Matuidi, deve assimilare Kulusevski, è molto più un laboratorio che una squadra dominante”. Questo il commento di Mario Sconcerti sul bilancio della stagione dell’Inter e i miglioramenti fatti durante l’anno. “La stagione ... Leggi su sportface

