Lukashenko, reporter russi in tv al posto di chi sciopera (Di venerdì 21 agosto 2020) MOSCA, 21 AGO - Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha confermato che giornalisti russi sono stati invitati, su suo ordine, a sostituire i dipendenti della Televisione e Radiotelevisione ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

PoliticaNewsNow : Bielorussia, Lukashenko: 'Reporter russi al posto di chi sciopera' - Lucia07129120 : RT @serenel14278447: Lukashenko, reporter russi in tv al posto di chi sciopera - serenel14278447 : Lukashenko, reporter russi in tv al posto di chi sciopera - iconanews : Lukashenko, reporter russi in tv al posto di chi sciopera - TerlizziGerardo : RT @tg2rai: L'Alto Commissariato #ONU per i diritti umani condanna la repressione delle proteste in #Bielorussia, dopo le elezioni che hann… -

Ultime Notizie dalla rete : Lukashenko reporter Lukashenko, reporter russi in tv al posto di chi sciopera - Ultima Ora Agenzia ANSA Lukashenko, reporter russi in tv al posto di chi sciopera

MOSCA, 21 AGO - Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha confermato che giornalisti russi sono stati invitati, su suo ordine, a sostituire i dipendenti della Televisione e Radiotelevisione bie ...

Il dramma della Bielorussia raccontato da Hanna che vive a Farra di Soligo

“Lukashenko è in carica da 26 anni ... Il 12 agosto il giornalista italiano Claudio Locatelli, che si trovava a Minsk in qualità di reporter, è stato liberato con l’ausilio dell’ambasciata italiana ...

MOSCA, 21 AGO - Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha confermato che giornalisti russi sono stati invitati, su suo ordine, a sostituire i dipendenti della Televisione e Radiotelevisione bie ...“Lukashenko è in carica da 26 anni ... Il 12 agosto il giornalista italiano Claudio Locatelli, che si trovava a Minsk in qualità di reporter, è stato liberato con l’ausilio dell’ambasciata italiana ...