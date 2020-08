"Lo sai che adesso potresti essere positiva?" Ed è ancora pioggia di critiche su Sonia Bruganelli - (Di venerdì 21 agosto 2020) Carlo Lanna ancora critiche per Sonia Bruganelli dopo la condivisione sui social di un test rapido per valutare la positività al virus. E i fan non perdonano Non c’è modo di fermare le critiche che Sonia Bruganelli riceve sui social quotidianamente. La moglie di Paolo Bonolis, che è molto attiva sul suo profilo Instagram, da mesi riceve molti commenti algidi e al veleno da chi non riesce proprio a digerire il suo stile di vita e l’ostentazione della sua stessa ricchezza. E se i fan continuano ad attaccare lady Bonolis quasi tutti i giorni, l’imprenditrice non risponde mai alle critiche e alle provocazioni, continuando a vivere la sua vita. Per la ... Leggi su ilgiornale

VoltItalia : ?? Lo sai che si vota? Il 20-21/09 voteremo in merito al #TaglioDeiParlamentari. Essendo un #referendum confermati… - LauraPausini : @GiovanniFerrar Sai che era la sigla di un film dei pokemon??? ?? - SalaLettura : RT @aramis46: #TeatroCanzone a @SalaLettura Contero' poco è vero - Diceva l'Uno ar Zero- Ma tu che vali? Gnente, proprio gniente, sia nel… - aletheiadobrev : @nekoshinah sai che bello non sentire ignori tutto ciò che vuoi.. - floreuss : lo sai meglio di tutti noi che non sei ingrassata veramente e che il peso sulla bilancia non significa niente hai…… -

Ultime Notizie dalla rete : sai che Dieci cose che non sai che un forno può fare per te Linkiesta.it Leggere più libri senza impazzire: una guida in 25 punti

Leggere più libri stimola la mente e ci aiuta a ripartire dopo periodi di crisi. Ecco come leggere più libri e lasciarsi ispirare dal potere della narrazione. Vi siete mai chiesti se siamo davvero pro ...

Wonder Woman 1984: nel film vedremo il Jet Invisibile di Diana?

In Wonder Woman 1984 vedremo l’iconico Jet Invisibile di Diana Prince? La regista Patty Jenkins ha discusso della possibilità in un recente intervista con Screen Rant. Il sequel del cinecomic campione ...

Leggere più libri stimola la mente e ci aiuta a ripartire dopo periodi di crisi. Ecco come leggere più libri e lasciarsi ispirare dal potere della narrazione. Vi siete mai chiesti se siamo davvero pro ...In Wonder Woman 1984 vedremo l’iconico Jet Invisibile di Diana Prince? La regista Patty Jenkins ha discusso della possibilità in un recente intervista con Screen Rant. Il sequel del cinecomic campione ...