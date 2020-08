L'Iss: "Non basterà un solo caso positivo per chiudere una scuola" (Di venerdì 21 agosto 2020) AGI - Cosa fare se un alunno o un insegnante hanno sintomi riconducibili al Covid? E' arrivato l'atteso rapporto “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di coronavirus nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia”, redatto dall'Istituto Superiore di Sanità. Tra le indicazioni preliminari, identificare un referente scolastico e formarlo, tenere un registro degli eventuali contatti tra alunni e personale di classi diverse, richiedere la collaborazione dei genitori per misurare ogni giorno la temperatura del bambino e segnalare eventuali assenze per motivi di salute riconducibili al Covid-19. Si valuterà la circolazione del virus nella comunità Ma è uno l'elemento importante che emerge dal prontuario: non basterà un singolo caso confermato di Covid per determinarne la ... Leggi su agi

