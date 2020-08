Lecce, fanno sesso sullo scoglio piu alto della spiaggia in pieno giorno (Di venerdì 21 agosto 2020) sesso su uno scoglio in pieno giorno. Sotto ferragosto e in una spiaggia piena di gente. Questa la singolare avventura di due amanti che sono stati ripresi mentre “consumavano il loro amore” sullo scoglio Il Tafaluro, meglio noto come “la Sfinge”, a marina di Melendugno, a Torre Sant’Andrea, in provincia di Lecce. I due si sono appartati, se cosi si può dire, sullo scoglio più alto della spiaggia, completamente visibile dalla strada e dalle case attorno. La scena – com’era prevedibile- è stata ripresa con i cellulari e il video è subito diventato virale. Difficile immaginare ... Leggi su tpi

Coronavirus in Puglia: sono 20 i nuovi contagi, tre in provincia di Lecce. Preoccupano sempre i rientri dall'estero

Sono gli attuali positivi in provincia di Lecce, persone che stanno ancora facendo i conti con l’infezione da Sar-Cov-2 o che attendono che il tampone risulti negativo. Un aumento legato soprattutto a ...

22 agosto - "Pizzo, canti di denuncia" con Riccardo Lanzarone per I Dialoghi del Faro a Lecce

SABATO 22 AGOSTO "I DIALOGHI DEL FARO" PROSEGUONO A LECCE CON LO SPETTACOLO "PIZZO, CANTI DI DENUNCIA" DI RICCARDO LANZARONE CON LE MUSICHE DAL VIVO DI FABIO GESMUNDO Sabato 22 agosto (ore 21 - posti ...

